Calciomercato.com rivela che il viaggio dei dirigenti della Juventus ad Oporto non è soltanto per la gara degli ottavi di Champions League che vedrà i bianconeri affrontare i "dragoes", ma anche per questioni di mercato. Sarà l'occasione per vedere da vicino André Silva, da tempo pallino della società di Corso Galileo Ferraris, oltre a Ruben Neves ed Otavio. Senza dimenticare Hector Herrera, cercato dalla Juventus già a gennaio prima di optare per Rincon.