Juve, incontro a Parigi con l'entourage di Cavani

L'affondo dell' Atletico Madrid non spaventa ma la mossa di Simeone ha determinato un'accelerazione nell'affaire Cavani. Ecco perché emissari della Juve incontrano oggi a Parigi l'entourage del Matador per preparare quello che dopo la finale di Coppa Italia e prima di quella di Champions dovrebbe essere il summit decisivo, quello per cui si muoveranno anche Marotta e Paratici. Cinque anni di contratto a 7.5 mln a stagione la proposta bianconera.

L'ipotesi Van Persie resta comunque viva. Non è pero la prima. Allegri, che non disdegna certo l'olandese del Manchester Utd, vuole però l'ex napoletano, ideale per la Juve che verrà. Anncora più forte, ancora più competitiva di quella che è arrivata a giocarsi la finale col Barcellona. E il Matador gradisce i bianconeri, di certo li preferisce ai Colchoneros. Se non altro per le diverse prospettive di crescita dei due club. E allora ecco l'incontro di oggi, utile per definire con il giocatore e presentarsi poi al tavolo con il Psg e poter giocare con un certo margine operativo con Al Khelaifi, il numero uno dei parigini che per l'attaccante uruguagio non è disposto a scendere sotto i 40 milioni.