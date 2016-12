Juve, incognita Barzagli: Rolando in pole per la difesa

15:54 - "Spero di tornare a disposizione presto, ma non so ancora quando". Barzagli e le sue condizioni fisiche: un grande punto interrogativo per la Juve. Operato a luglio, solo una panchina a settembre. Poi più nulla, senza garanzie per l'immediato futuro. Ecco che allora il club bianconero ha più che mai necessità di cercare un sostituto. In pole c'è Rolando, ex Napoli e Inter, messo ai margini nel Porto. Altro nome per la difesa è Murillo del Granada.

"Non so ancora quando tornerò". Il rientro in squadra di Barzagli è sempre più un mistero. Zero minuti giocati in questa stagione, una panchina il 13 settembre in occasione di Juve-Udinese e niente altro. E ora nessuna certezza sulla data del suo ritorno. Una situazione che allarma la Juve e che la costringe più che mai a trovare un sostituto sul mercato di gennaio. Il nome più caldo è quello che circola da diverse settimane: Rolando. Il difensore capoverdiano naturalizzato portoghese conosce già il campionato italiano, avendo militato prima nel Napoli e poi nell'Inter, e questo rappresenta un grosso vantaggio. E il suo adattamento sia in uno schieramento a tre che a quattro è un aspetto non di poco conto.Tornato al Porto, non gioca mai. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto: Marotta e Paratici sono pronti per l'assalto decisivo. Nelle ultime ore ha preso quota anche il nome di Jeison Murillo, 22 anni, del Granada, club di proprietà dei Pozzo. Costa 6-7 milioni . Sulle sue tracce c'è anche l'Inter.