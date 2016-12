Juve, in Spagna è Pogboom: che duello tra Real e Barcellona

14:51 - Paul Pogba ha conquistato la Spagna. Il francese, dopo il Mundo Deportivo, si è preso anche la copertina di Marca con un titolo chiarissimo: "Pogboom". Oltre i confini iberici non hanno più dubbi: Real Madrid e Barcellona faranno follie per aggiudicarsi il campione della Juventus. Marotta ha provato a fare muro ("Può rimanere, venderlo non è una priorità"), ma l'asta è partita. I blaugrana si sono mossi per primi, ma con il blocco del mercato dovranno aspettare fino almeno a gennaio 2016 per tesserarlo. La sanzione Fifa, però, non impedisce a Braida alla dirigenza catalana di trattare con i bianconeri trovando un accordo, un pre-contratto.

Naturalmente le altre bid d'Europa sono andate subito al contrattacco: il Real Madrid è in prima linea, ma anche Psg e Manchester United non sono da meno. E mettiamoci anche Manchester City e Chelsea. Tutti hanno molto da offrire in cambio. Chi solo soldi e chi anche giocatori come Cavani, Verratti, Lavezzi e Falcao. Questo fa il gioco della Juve visto che il prezzo del cartellino sta lievitando di giorno in giorno: ora la cifra si aggira sui 90-100 milioni di euro. Così sarà veramente difficile riuscire a trattenerlo a Torino.



