Juve in pressing su Kessie: si vuole chiudere a gennaio

A oggi Kessie viene valutato attorno ai 7/8 milioni di euro, ma l'impressione è che il suo cartellino lieviterà parecchio da qui a giugno. Il suo talento, però, pare già evidente e così la Juve ha deciso di forzare i tempi, anche perché a gennaio Kessie parteciperà alla Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio ed è meglio che all'estero non si accorgano troppo delle sue qualità. Di sicuro i riflettori saranno puntati su di lui allo Stadium per vedere come si comporterà in un'occasione così importante. Insomma, un esame che potrebbe indirizzare la sua carriera. Sta di fatto che l'Atalanta è sempre stata un bacino da cui attingere per la Juve e oltre a Kessie, Marotta e Paratici stanno visionando anche altri due giovani come il centrale difensivo Mattia Caldara e l'esterno Andrea Conti per trovare i nuovi Bonucci, Barzagli e Chiellini.