Juve in allerta per Pogba: arriva una mega offerta del Manchester City

11:44 - Il gol di Yaya Toure contro l'Aston Villa, potrebbe non aver placato la voglia di andar via dell'ivoriano. E il Manchester City, già nel mese di gennaio, potrebbe ritrovarsi senza due centrocampisti fondamentali (Lampard è diretto a New York). Per questo lo sceicco Mansour ha compilato una lista della spesa: al primo posto compare Paul Pogba, per cui i Citizens sarebbero disposti a offrire 60 milioni di sterline alla Juventus.

Sarebbero più di 75 milioni di euro: un'offerta siderale, di fronte alla quale i bianconeri dovrebbero considerare l'ipotesi della cessione. Secondo il 'Daily Mail', questo giro d'affari potrebbe concludersi a gennaio, quando Toure salperà da Manchester con destinazione Psg. Oltre a Pogba, il City ha messo gli occhi su un obiettivo meno costoso, ma non per forza alternativo, come Cheik Tiote, mediano del Newcastle. Costa 15 milioni di pounds. Pogba nei giorni scorsi ha trovato l'intesa con la Juve per il rinnovo del contrratto fino al 2019. Ma i soldoni degli sceicchi ammalierebbero chiunque.