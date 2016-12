Juve: il sogno è Cavani, la realtà è Mandzukic 

19:06 - Ormai non ci sono più dubbi: Carlitos Tevez lascerà la Juventus. Niente paura, in casa bianconera stanno già lavorando da qualche settimana per il sostituto. Il sogno di Agnelli è Edinson Cavani, ma la trattativa con il Psg è più complicata del previsto. Marotta ha già avuto diversi contatti con il club parigino, tutti con esito negativo, ma non si è ancora arreso.

Il dg ha seguito con molta attenzione la vicenda Ibrahimovic-Milan e ora, con la più che probabile permanenza di Zlatan a Parigi, è pronto ad andare nuovamente all'assalto. Quaranta milioni di euro almeno per arrivare all'uruguaiano, le finanze non mancano ma il colpo sembra essere comunque al limite del possibile. Un sogno per l'appunto.



Allora ecco spuntare Mario Mandzukic che è l'alternativa più credibile. Considerato anche il fatto che Radamel Falcao, cercato fino a qualche giorno fa, è praticamente un nuovo attaccante del Chelsea. Il croato dell'Atletico Madrid costa "solo" 15 milioni di euro. In più c'è la volontà dello stesso di lasciare Madrid e qualcuno dice che voglia solo Torino per rimettersi in gioco. Allegri ha dato il suo sì all'operazione che pensa di poterlo farlo convivere con Morata e Dybala.