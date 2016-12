Juve, il Psg piomba su Tevez: 12 mln a stagione

Sfumata la suggestione Boca (pochi soldi e maxi squalifica), per Tevez si aprono altri importanti scenari di mercato. Secondo Marca, infatti, sull'attaccante della Juventus sarebbe piombato il Psg , pronto a offrire a Carlitos un mega ingaggio di 12 milioni a stagione , il triplo di quanto guadagna attualmente. Attenzione però anche all' Atletico , che potrebbe sfruttare l'appeal del connazionale Simeone per convincere l'Apache.

Il futuro di Tevez si deciderà tutto dopo la finale di Berlino, ma nel frattempo inizia a profilarsi un interessante testa a testa sul mercato per aggiudicarsi l'Apache. Da una parte il Psg sembra ormai aver deciso di puntare forte sull'attaccante della Juve per sostituire Cavani, che guarda caso piace molto alla Vecchia Signora. Per il momento il club parigino sta cercando di sondare il terreno soprattutto col giocatore, facendo leva sull'ingaggio. Stando a Marca, l'offerta in mano al Psg sarebbe di quelle irrinunciabili: 12 mln a stagione.



Una cifra che avrebbe raffreddato gli entusiasmi dell'Atletico Madrid, che farà cassa con le cessioni di Mandzukic e Raul Jimenez e tenterà poi l'assalto all'Apache puntando soprattutto sull'appeal argentino di Simeone per convincere il giocatore a sposare il progetto del club del Vicente Calderon. Ma sarà dura, molto dura. Per Tevez si profila un futuro all'ombra della Torre Eiffel.