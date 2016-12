Juve, il padre di Pogba: "Real Madrid? Sarebbe interessante"

" Pogba al Real Madrid sarebbe interessante per tutta la famiglia". A spaventare la Juventus questa volta non è Raiola bensì Fassou Antoine Pogba, il padre del fuoriclasse bianconero. "Vogliamo che Paul giochi nel campionato migliore, ma oggi può scegliere lui dove giocare e già questa è una cosa importante". Per iniziare a pensarci la Juventus chiede almeno 120 milioni di euro, il giocatore 13 netti all'anno. Intanto si avvicina Benatia.

Dopo il rinnovo contrattuale di Neymar col Barcellona, in Spagna tutti si aspettano la risposta ad effetto del Real Madrid. Tradotto in nomi di mercato uno tra Pogba e Lewandowski con il polacco che però sarebbe chiuso dalla BBC, Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo. A spaventare il popolo bianconero ci ha pensato il padre di Pogba, contattato da "Cuatro" a Roissy en Brie: "Per la famiglia un suo passaggio al Real sarebbe interessante - ha spiegato -. Sono io il primo ad averlo formato e modellato, ma quello che vogliamo è che giochi nei migliori campionati. Già il fatto che possa scegliere lui dove giocare è una cosa importante". La Juventus per iniziare a trattare vuole vedere sul piatto almeno 120 milioni di euro con il giocatore che ne chiede 13 netti e diventerebbe il secondo giocatore più pagato dopo Cristiano Ronaldo (21).



I bianconeri però sono attivi anche sul fronte acquisti. Accordo a un passo col Bayern Monaco per il ritorno in Italia di Mehdi Benatia. Marotta sta chiudendo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, per rinforzare ulteriormente una squadra che già vedrà gli arrivi di Dani Alves e Pjanic. Più difficile arrivare ad Andrè Gomes, sempre più vicino al Barcellona.