Juve, il futuro di Dybala è al Barcellona

Paulo Dybala non ha mai nascosto il desiderio di giocare con il suo idolo Lionel Messi. Un sogno che potrebbe diventare realtà tra poco più di un anno, nell'estate del 2017. In casa Barcellona al momento non c'è il budget per acquistare una grande punta e gli sforzi verranno concentrati sul puntellamento della difesa, vicina a perdere due pilastri con Mascherano e Dani Alves, entrambi vicinissimi proprio alla Juventus.



In casa blaugrana, però, non vogliono lasciarsi scappare un talento cristallino come Dybala e avrebbero già illustrato agli agenti del calciatore il loro piano. Impensabile inserirlo nella rosa attuale, con il tridente Messi-Suarez-Neymar che non salta una partita e vuole giocare sempre ogni minuto. La Joya ha bisogno di giocare per proseguire il suo periodo di crescita, quindi un altro anno alla Juve non può fargli che bene. Nell'estate del 2017, il Barcellona imbastirebbe la trattativa con i bianconeri, un affare alla Suarez, da 70-80 milioni di euro. Soldi che in Catalogna questa estate non possono permettersi di spendere per un attaccante.