Juve, il City pronto a tutto per Pogba: affare da 100 mln di euro 

17:05 - Tutto su Pogba. E' il francese della Juve a dominare le prime pagine dei giornali sportivi inglesi, togliendo addirittura spazio a Messi e alla sua doppietta contro il Bayern. Sì, perché se la Juve per voce del dg Marotta esclude di voler mettere sul mercato il transalpino, dall'Inghilterra arriva la notizia dell'all-in del Manchester City, affare da 100 mln per Pogba con contropartite tecniche da favola: Nasri, Kolarov, Tourè, Dzeko e Jovetic.



Insomma, ecco la prima mossa concreta dei Citizens che pensano davvero in grande. Il contatto con il francese c'è già stato, scrivono in Inghilterra, quello con la Juve pure. La proposta per il giocatore, tecnica ed economica, è di primissimo livello (Guardiola come allenatore e una squadra tutta costruita intorno a lui), quella per la Juve (milioni e ottime contropartite tecniche) pure.



Un affondo che, c'è da giurarci, è destinato ad aprire l'asta. Certamente ben vista dalla Juve. Dopo la mossa del City, c'è da attendersi la replica di Chelsea, Psg, Real e Barcellona. Vero è che i bianconeri non hanno mai messo Pogba sul mercato. Altrettanto vero che di fronte a certe offerte sarebbe impossibile e persino controproducente non sedersi ad un tavolo e trattare.