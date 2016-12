Juve, il Barcellona all'assalto di Pogba

12:50 - Pogba, fortemente Pogba. Alla lunga lista dei grandi club che vogliono il centrocampista della Juventus si è aggiunto ora anche il Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, il club blaugrana sarebbe prontissimo a dare l'assalto al gioiello bianconero. C'è un però grande come una casa che pende sulla teste del Barca: i catalani non possono fare mercato per tutto il 2015. Se ne parlerà quindi a gennaio 2016, quando ci sarà la disponibilità a spendere.

Chiaro, tuttavia, che il fatto di poter arrivare al nazionale transalpino solo il prossimo anno, rappresenta, e rappresenterà, un handicap pesantissimo anche per il top club come il Barcellona. E', altresì ovvio, che gli azulgrana proveranno sin da subito a trovare un'intesa col giocatore. La lista delle pretendenti, però, lunga chilometri. Prima di tutto c'è da battere la concorrenza del Real Madrid che da tempo è sul giocatore che è affascinato dal blasone e dal progetto tecnico. In Premier ci sono le due squadre di Manchester, United e City, e anche il Chelsea di José Mourinho. Ultimo, ma non certo per ordine d'importanza, il Psg che, dalla sua, ha una sconfinata disponibilità economica.

E sarà proprio il prezzo il vero arbitro del contendere. Allegri, ma anche Raiola (che non ha però fornito cifre), ha parlato di 100 milioni di euro. Una cifra mostruosa che farebbe traballare qualsiasi squadra.