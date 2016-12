Juve, il Barça prepara 100 milioni per Pogba

Il Barcellona vuole a tutti i costi Paul Pogba , ma deve trovare un po' di liquidità (50 milioni circa) per mettere sul piatto della bilancia i 100 chiesti dalla Juventus. Secondo lo spagnolo "Sport", in casa blaugrana è tempo di cessioni: Pedro (20 milioni), Bartra (12), Montoya (8), Deulofeu (5) e Masip (5) i cinque giocatori che verranno sacrificati per abbattere il costo dell'operazione Pogba, un affare da 200 milioni in cinque anni.

Secondo i media spagnoli il Barça ha già un accordo con la Juve per comprare Pogba nell'estate del 2016, la soluzione più gradita ai bianconeri che vorrebbero tenere il gioiello francese almeno un'altra stagione. Un'operazione tra cartellino e ingaggio da 200 milioni di euro, una cifra pazzesca anche per il ricchissimo Barcellona.



In casa blaugrana devono quindi fare qualche sacrificio e vendere i giocatori meno impiegati. Pedro, fresco di rinnovo, è corteggiato dal Psg, per Montoya sirene inglesi e italiane (Roma e Inter), Bartra sta valutando offerte importanti, Deulofeu è a un passo dall'Everton, infine il terzo portiere Masip ha offerte in Spagna. Con la cessione di questi cinque giocatori (Bartra la più dolorosa, ma è il giocatore che vuole più spazio) il Barça racimolerebbe quella cinquantina di milioni per rendere meno onerosa l'operazione Pogba.