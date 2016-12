Juve, idea Biglia come vice-Marchisio

Come prevedibile, l'infortunio di Marchisio costringe i bianconeri a rivedere le strategie per il centrocampo. Oltre al trequartista in cima alla lista dei desideri di Allegri, Marotta deve cercare un vertice basso di grande livello, visto che sia Hernanes che Lemina non hanno convinto appieno. L'identikit è un regista che già conosca il nostro calcio e non abbia così bisogno di tempo per ambientarsi. Biglia è l'uomo giusto, ma Lotito è uno che non svende i suoi giocatori e, infatti, ha già sparato alto: vuole Berardi, che la Juve intende acquistare dal Sassuolo, come contropartita. Una sorta di scambio alla pari, visto che la valutazione di entrambi si aggira sui 25 milioni di euro.



Per il centrocampista argentino, però, la concorrenza è folta: Biglia piace da tempo all'Inter e anche il Manchester United potrebbe tornare alla carica per regalare a Mourinho quell'uomo d'ordine su cui ricostruire la squadra.