Juve: Hernanes in uscita, Mandragora rimane

I movimenti maggiori sono già stati effettuati in casa Juve , che nell'ultimo giorno di mercato ha bloccato la partenza di Mandragora , cercato da molti club tra cui - in ultimo - il Pescara . Chi può partire è invece Hernanes, che ormai non è più nei piani di Allegri, e De Ceglie , finito nel mirino di Brescia e Verona . Niente di concreto, invece, per Paredes della Roma , mentre Kolasinac è prenotato per giugno e difficilmente si sbloccherà al fotofinish.

AGGIORNAMENTI LIVE



HERNANES IN USCITA

I bianconeri stanno provando a cedere Hernanes, che non rientra nei piani di Allegri. Difficile che il brasiliano vada al Genoa, possibile un suo trasferimento all'estero.



DE CEGLIE TRA BRESCIA E VERONA

L'esterno mancino, ormai ai margini della rosa bianconera, è un obiettivo di Brescia e Verona, che si sono fiondate con decisione sul giocatore. De Ceglie, che è in scadenza di contratto, potrebbe partire subito.



KOLASINAC A GIUGNO

Nelle ultime ore la Juve ha rischiato di perdere il bosniaco, che è in scadenza di contratto ed è già stato prenotato per giugno. Il Chelsea, infatti, ha offerto sei milioni di euro allo Schalke 04 per avere subito il giocatore, ma il club tedesco ha detto no.



MANDRAGORA: NO AL PESCARA

Niente da fare per il passaggio di Mandragora al Pescara. Il giocatore - bloccato a inizio stagione da un infortunio - resterà a Torino nonostante il pressing di diversi club come Genoa, Pescara, Sassuolo e Palermo.



SAKOR IN PRESTITO AL WILLEM II

La Juve ha ceduto in prestito al Willem II Vajebah Sakor, centrocampista classe 1996. Il giocatore, nato in Liberia e di nazionalità norvegese, è già in Olanda dove oggi si è allenato col nuovo club.