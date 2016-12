Juve-Hamsik, che suggestione: un affare per tutti

Si muove qualcosa, lentamente e sotto traccia. Sono pezzi di un puzzle difficile da incastrare, ma che farebbero in fondo felici tutti i giocatori seduti al tavolo. Hamsik , da una parte. La Juve e il Napoli dall'altra. Il Real e Pogba, Giuntoli e De Laurentiis . Tutti protagonisti di una suggestione di mercato che potrebbe divenire realtà come saltare in aria. E' solo una questione di incastri, appunto. Queste alcune certezze: la Juve è da almeno un anno interessata ad Hamsik, giocatore che Allegri insegue dai tempi del Milan e considera ideale per il suo gioco. Il possibile assalto al Napoli per lo slovacco dipende però da Pogba e dalla sua eventuale cessione al Real. A Madrid sotto questo aspetto fanno sul serio eccome. Hanno parlato con il padre - e forse perfino con il giocatore - e messo sul piatto un contratto praticamente irrinunciabile. Quel che manca, quello che ancora devono fare, è presentarsi a Torino con 120 milioni. Centoventi, non uno in meno. Se ne parlerà a fine Europeo, quando tra l'altro la Juve potrà farsi forza con i risultati ottenuti dal francesino. Per chiarirci: avete un'idea di quanto possa valere un Pogba campione d'Europa da protagonista?

Ecco, appunto. Per questo a Torino non hanno fretta e aspettano gli eventi. In ordine di importanza: l'Europeo della Francia, l'offerta concreta del Real Madrid e... il Napoli.



E qui siamo al capitolo tre di quella che potrebbe essere la trattativa dell'estate. Tra ieri e oggi c'è stata un'evidente accelerata del Napoli sul mercato. Non casualmente sotto il Vesuvio stanno sondando il mercato interno ed estero alla ricerca di centrocampisti. Si è parlato a lungo di Vecino, poi di Herrera - difficile -, quindi di Pereyra e Zielinski, infine di Pjaca e Rog. Tutti giocatori in grado di garantire a Sarri geometrie e corsa. O, per dirla in altro modo, tutti giocatori in grado di sostituire Marek Hamsik. Perché la questione Marekiaro non è chiara per niente. Per tutto l'Europeo sono rimbalzate dalla Francia dichiarazioni quanto meno allarmanti sul futuro dello slovacco. Hamsik compie 29 anni il prossimo 27 giugno e ha un contratto in scadenza a giugno 2018. Questo, in assenza di rinnovo - al momento non in calendario -, significa che quest'estate è l'ultima, per De Laurentiis, per vendere il suo capitano a una cifra significativa. Quanto? Tra i trenta e i 40 milioni, quanto basta per rifare il centrocampo senza esborsi esagerati. Anche perché, oltre ad Hamsik, in uscita ci saranno quasi sicuramente anche Koulibaly, inseguito dal Chelsea, e Gabbiadini.



E allora se i pezzi del puzzle dovessero davvero incastrarsi tutti, ecco il risultato: Milik - avvistato a Napoli - al posto di Gabbiadini come vice-Higuain (per il quale De Laurentiis rifiuterà probabilmente qualunque offerta); due centrocampisti di qualità (un regista e un interno con grandi capacità di inserimento) e un difensore. Il tutto con il sacrificio di Hamsik, che la Juve prenderebbe per sostituire Pogba ben sapendo di avere poi a disposizione un tesoretto da brividi per completare la squadra con un difensore (Benatia), una punta (Sanchez?) e, magari, un altro centrocampista.



Sia chiaro: l'operazione è molto complicata. Ci vogliono tempo e pazienza. E tutti i giocatori al tavolo devono fare la propria parte. Ma è un'operazione che farebbe davvero felici tutti. La Juve, il Napoli, il Real e i giocatori. Per ora è una suggestione e niente più, ma l'estate, già caldissima, è molto ma molto lunga.