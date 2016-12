Juve, Gundogan è l'uomo per Allegri

Un centrocampista di peso e, possibilmente, un trequartista . Sono questi gli obiettivi di mercato per gennaio della Juve che, nonostante le dichiarazioni di Beppe Marotta , si sta muovendo con il consueto anticipo per provare a strappare i giocatori migliori alla concorrenza. In cima alla lista di Max Allegri c'è Gundogan, centrocampista di spessore e grande qualità che, però, il Borussia Dortmund non ha intenzione di lasciar partire per meno di 20 milioni. L'operazione, oltre che difficile, è quindi oltremodo onerosa anche se potrebbe essere ammortizzata da qualche partenza.

L'alternativa al tedesco è il talento del Psg, Rabiot, 20enne di bellissime speranze che a Parigi continua a non trovare spazio e già nella scorsa estate era stato accostato alla Roma. Anche per lui, però, la trattativa non è facile affatto dato che i parigini non hanno alcuna necessità di vendere e il giocatore ha in passato espresso più volte perplessità al prestito.

Sempre da Parigi, ma qui si avanza di qualche metro, potrebbe tornare in Italia Lavezzi. La Juve ha per il momento congelato il colpo anche se il rischio, nemmeno piccolo, è che qualcun altro finisca per approfittare di questo tentennamento. L'ultimo tassello, più facile da inserire nel puzzle di mercato dei bianconeri, riguarda un giovane per la mediana, un affare sullo stile Sturaro. Nel mirino Fernando Lucas Martins della Samp e Mandragora del Pescara, senza dimenticare Dioussé dell'Empoli e Diawara del Bologna. Un capitolo a parte, alla voce cessioni, lo merita Rugani. Il difensore ex Empoli non riesce proprio a trovare spazio nonostante abbia dimostrato, quando è stato chiamato in causa, di poter reggere il confronto con i senatori della difesa di Allegri. Ha chiesto, timidamente, di essere ceduto in prestito e per lui c'è una lunga fila con il Napoli in testa.