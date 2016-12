Juve, gli agenti di André Gomes in arrivo in Italia

Conquistato ufficialmente lo scudetto, la Juve può ora concentrarsi con più tranquillità sul mercato in vista della prossima stagione. A centrocampo l'obiettivo è André Gomes , 22enne portoghese del Valencia: nei prossimi giorni sono attesi in Italia gli agenti del giocatore, che si incontreranno con la dirigenza bianconera. Intanto Marotta è al lavoro per definire le situazioni legate a Cuadrado e Morata .

L'infortunio di Marchisio obbliga la Juve a un intervento deciso in mezzo al campo e il nome di André Gomes è un profilo che piace particolarmente al club bianconero e a Max Allegri. L'entourage del giocatore - mezz'ala che può agire anche da trequartista - sarà in Italia nei prossimi giorni e incontrerà i dirigenti juventini, pronti a investire sul 22enne portoghese.



Marotta nel frattempo, come riferito da Tuttosport, ha in programma due summit a Londra e a Madrid per discutere del futuro di Cuadrado e Morata: Allegri vorrebbe confermare entrambi, ma non sarà semplice. Conte, dal prossimo anno sulla panchina del Chelsea, apprezza particolarmente le qualità del colombiano e lo vorrebbe nella propria rosa, anche perché l'esterno destro è alla Juve in prestito secco, senza diritto di riscatto. Marotta proverà a fare leva sulla volontà del giocatore, mentre per quanto riguarda Morata la situazione è differente: il Real Madrid a fine stagione potrà esercitare il diritto di recompra (alla cifra di 30 milioni), magari per poi rivendere l'attaccante. Ma i buoni rapporti tra i due club, oltre al desiderio della Juve di investire sul giocatore, potrebbe aprire spiragli interessanti.