Juve: Giovinco per arrivare a Lamela

14:14 - Alla fine due scontenti potrebbero far contente due squadre. Tra Torino e Londra, come rivelato dal nostro Bargiggia, sta prendendo forma una trattativa di mercato interessante. I due scontenti sono Giovinco, che ha più volte ribadito la propria volontà di avere più spazio nella Juve, e Lamela, mai del tutto esploso al Tottenham. Di qui l'ipotesi i contatti tra i due club e l'ipotesi di un clamoroso scambio di prestiti per gennaio.

Questi i fatti: Giovinco, in scadenza di contratto e scarsamente utilizzato da Allegri, piace da tempo al Tottenham che, anche nella scorsa estate, aveva sondato il terreno con la Juve (anche l'Arsenal si era fatto avanti, ndr). L'Inghilterra potrebbe quindi essere una buona destinazione per giocare con continuità e non perdere la Nazionale facendo peraltro felice anche Conte che non ha nascosto il disappunto nel dover chiamare giocatori che trovano poco spazio nelle rispettive squadre di club.



D'altra parte la Juve si sente più che coperta nel reparto offensivo e sarebbe semmai tentata di giocarsi la carta Lamela, uno che in Italia, alla Roma, aveva fatto benissimo e che, invece, a Londra non si è mai davvero ambientato. Di qui le chiacchiere per provare a capire se vi siano margini per trattare e il tentativo dei bianconeri di arrivare al prestito dell'argentino con diritto di riscatto in cambio, appunto, della Formica Atomica. A questa trattativa, va aggiunto, come anticipato nei giorni scorsi dal nostro Paolo Bargiggia, il lavoro che Marotta e Paratici stanno facendo sempre con gli Spurs per Vlad Chiriches. Il difensore romeno piace ad Allegri ma al momento la richiesta del Tottenham, dieci milioni almeno, è considerata troppo alta. Già pronta, quindi, l'alternativa: Semih Kaya del Galatasaray.