Juve, follie City per Pogba. Ma Tevez può rimanere

Paul Pogba e Carlos Tevez. Gioie (in campo) e dolori (di mercato). Le strategie del club bianconero sono strettamente correlate al futuro dei due campioni. Secondo la stampa inglese per il francese l'assalto del Manchester City è davvero serio: 96 milioni di euro sul piatto per il cartellino e 27 lordi di ingaggio al giocatore. L'argentino, invece, potrebbe rinnovare fino al 2017, con ingaggio di 5 milioni più premi confermato.

Secondo il Mirror, lo sceicco Mansour avrebbe deciso di rompere gli indugi per superare la concorrenza di Barcellona, Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester United e Chelsea. Per convincere la Juve a cedere Pogba sono pronti 97 milioni di euro, mentre il francese verrebbe ricoperto d'oro: 27 milioni di euro lordi a stagione, che al netto delle tasse fanno circa 17 milioni.



Se tale cifra verrà confermata Pogba diventerebbe il centrocampista più pagato del mondo, scalzando proprio quel Yaya Touré di cui dovrebbe prendere il posto in mezzo al campo.



Dopo la semifinale con il Real Madrid, invece, Marotta incontrerà gli agenti di Carlos Tevez. I rapporti tra l'argentino e il Boca si sono raffreddati dopo l'offerta di un solo anno di contratto e in casa Juve sono pronti ad approfittarne, offrendo un rinnovo di un anno fino al 2017 sui 5 milioni più bonus.