Juve, Florentino Perez pronto a offrire 105 milioni per Dybala

Florentino Perez non molla Paulo Dybala. Anzi. Il presidente del Real Madrid sarebbe pronto a sborsare 105 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, al quale offrirebbe un ingaggio da 10 milioni l'anno. Lo riporta il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui anche il Barcellona sarebbe interessato all'argentino della Juventus, ma non sarebbe disposto a un investimento così oneroso.