Juve, fatta per Dybala: accordo col giocatore

Fumata bianca per Dybala in casa Juve. L'incontro tra Marotta e il procuratore dell'argentino Pierpaolo Triulzi è andato a buon fine. I bianconeri hanno trovato l'intesa con l'argentino per un contratto di cinque anni da 2,2 milioni di euro più bonus a salire fino a 2,6 milioni a stagione. Al Palermo vanno 28 milioni più 8 di bonus e 4 milioni di euro in contropartite tecniche (Goldaniga e un altro giocatore da definire).