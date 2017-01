Juve, Evra in uscita: ora spunta il Lione

A Vinovo sono giorni caldi per definire il futuro di Patrice Evra . Nonostante l'età, il terzino bianconero è infatti conteso da diversi club. Oltre al Crystal Palace e allo Schalke , stando all'Equipe, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti in maniera decisa anche il Lione . Un affare che Marotta porterebbe volentieri a conclusione per fare un favore al club francese in vista poi di una trattativa a giugno per Toliss o.

Dopo il colpo Depay, dunque, il Lione sta cercando di puntellare anche la corsia sinistra con un esterno d'esperienza che non costi troppo. Ed Evra sembra avere tutte le caratteristiche del caso. In scadenza con i bianconeri, il francese del resto non ha mai nascosto di voler tornare un giorno a giocare in Ligue 1 e questa potrebbe essere l'occasione giusta. Una trattativa che potrebbe accontentare un po' tutti.



Con le opzioni Crystal Palace e Schalke sempre sullo sfondo, il Lione potrebbe infatti sfruttare l'interesse della Juve per Tolisso per portare a termine l'occasione senza spendere molto. Un'idea che stuzzica molto anche Marotta, felice di poter fare un "favore" al presidente Aulas in vista di riscuotere poi il credito a giugno per mettere le mani sul cartellino del centrocampista francese di origini togolesi.