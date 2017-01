Juve, Evra ai saluti: visite mediche col Marsiglia

Acque agitate in casa Juve . Evra ha raggiunto un accordo coi dirigenti del Marsiglia e giovedì sarà in Francia per le sostenere le visite mediche di rito col suo nuovo club. Salutato l'ex United, Marotta dovrà dunque concentrarsi su come riempire la casella vuota sulla corsia sinistra. I nomi più caldi sono quelli di Kolasinac e Spinazzola . A centrocampo intanto si complicano i piani per portare subito in Italia Bentancur .

Al momento in casa Juve tutto è bloccato dal rebus Evra, ma la questione ormai sembra vicina a una soluzione. Accantonata la Premier e il Lione, l'esterno francese dovrebbe dire sì all'Om nelle prossime ore, dando il via libera a Marotta per anticipare il colpo Kolasinac. Già prenotato per giugno, con un'offerta di 2 milioni più tre di bonus, il bosniaco dello Schalke 04 potrebbe infatti arrivare subito a Torino per prendere confidenza con l'ambiente e cominciare a vestire i panni del nuov alter ego di Alex Sandro.



Ma Kolasinac non è l'unica opzione di Marotta. A Vinovo si segue sempre da vicino anche la carriera di Spinazzola, che potrebbe tornare in bianconero già a gennaio. "Ritorno alla Juventus a gennaio? Il giocatore ha un accordo con l'Atalanta su una base biennale, ma c'è un diritto di controriscatto, quindi di base è un giocatore della Juve - ha spiegato l'agente del giocatore, Davide Lippi -. Adesso sicuramente un pensiero è stato fatto, ci stiamo pensando. Vedremo, ci sono ancora 10 giorni di mercato". Con Evra in sucita, dunque, ai bianconeri le alternative non mancano.



Più complicata in casa Juve sembra invece la caccia a centrocampo. Con Lemina fermo ai box per un po', Marotta dovrà trovare certamente un'alternativa. L'obiettivo principale è sempre quello di anticipare l'arrivo a Torino di Bentancur, ma il piano si è un po' complicato. Negli ultimi giorni sono sorti infatti alcuni ostacoli sia col giocatore, sia col Boca. Il centrocampista ora chiede un ingaggio di 2 milioni fino al 2022 (il doppio di quanto si era parlato finora) e il club argentino non sembra intenzionato a lasciar partire subito il suo gioiellino.