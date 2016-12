Juve, Emery apre a Matuidi: "Può partire"

Difficile, ma non impossibile e la Juve non ha perso le speranze di mettere le mani su Blaise Matuidi. Il problema resta soddisfare le richieste del PSG che con Emery per la prima volta ha aperto alla possibilità di cessione del francese: "Vogliamo tenerlo, ma so che c'è la possibilità che possa andare via - ha confermato il tecnico -. Se arrivasse una grossa offerta ne parleremo". Per il francese il Psg chiede 45 milioni.