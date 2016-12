Juve, emergenza difesa: nel mirino Kaya e Savic

16:27 - Continua in casa Juve l'emergenza difesa e Marotta si prepara a correre ai ripari nella finestra di mercato di gennaio. Barzagli è ancora lontano dal recupero, Caceres e Ogbonna non sono ancora arruolabili e per Allegri dietro gli uomini sono contati da diverse giornate. Così a Vinovo è iniziata la caccia a un difensore. Al momento, i nomi più caldi sono quelli di Semih Kaya del Galatasaray e di Stefan Savic della Fiorentina.

Il mercato di riparazione si avvicina e la Juve si prepara a puntellare il reparto arretrato. La situazione dell'infermeria bianconera, del resto, non lascia alternative. Barzagli e Marrone sono ancora fermi ai box e non è ancora chiaro quando saranno disponibili. Ogbonna è tornato malconcio dall'impegno con la Nazionale e la sue condizioni vengono monitorate quotidianamente, mentre Caceres non ha ancora recuperato completamente la lesione muscolare. Dietro giocano sempre gli stessi e per Marotta ormai sembra impossibile non mettere mano al portafogli per dare qualche opzione in più ad Allegri in questo reparto.



Per i bianconeri le opzioni sul mercato sono molte, ma al momento le piste più calde sono due. La prima porta a Semih Kaya, centrale 23enne del Galatasaray capace di giocare anche sulla corsia di destra. Nonostante la giovane età, ha già collezionato 17 presenze con la nazionale turca e la Juve è sulle sue tracce già da qualche tempo.



Il secondo nome sull'agenda di Marotta è quello invece di Stefan Savic. Stando a Tuttosport, con la Fiorentina ci sarebbero stati solo dei contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Nell'affare, infatti, potrebbe essere inserito anche Giovinco, particolarmente gradito a Montella e desideroso di trovare più spazio. In questo caso, si potrebbe profilare l'ipotesi di uno scambio, ma la questione non è semplice e i rapporti con la Fiorentina sono tutti da ricostruire.