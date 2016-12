Juve e Milan: Banega si allontana

Ever Banega si allontana dall'Italia. L'argentino del Siviglia , in scadenza di contratto a giugno 2016 e per questo finito nel mirino di Juve e Milan , sta infatti lavorando al prolungamento. Il club spagnolo, come riporta Calciomercato.com, ha proposto al giocatore un accordo fino al 2019 che, come ammesso dallo stesso giocatore, Banega sta prendendo seriamente in considerazione. Tanto basta, per il momento, a congelare l'interesse delle italiane.

Pista che si raffredda, quindi, anche se la strada che portava a Banega era stata solamente sfiorata sia da Juve che da Milan. Per entrambe l'argentino non era considerato una prima scelta. Se ne stava lì, in una rosa di nomi, tra i giocatori di qualità che, con il contratto in scadenza, poteva essere preso in considerazione. Va da sé quindi che, in caso di rinnovo, verrebbe meno il motivo che aveva spinto bianconeri e rossoneri a interessarsi a lui.



La questione però non è ancora del tutto chiusa. I prossimi giorni diranno se la trattativa tra Banega e il Siviglia sarà andata in porto. In caso di fumata nera, gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare nuove sorprese e far ritornare di moda le destinazioni Milano e Torino.