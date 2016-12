Juve, è Matri l'attaccante per Allegri

00:38 - Tornano, eccome se tornano, le parole di sabato pronunciate da Enrico Preziosi: "Matri va alla Juve e io prendo Borriello". Tutto deciso, infatti. L'attaccante del Genoa torna in bianconero dopo due anni. Lunedì l'ufficialità che consegnerà ad Allegri l'attaccante in più che serviva per rinforzare il reparto. Osvaldo, protagonista di un tira e molla snervante, potrebbe anche rimanere all'Inter, club col quale è in causa.

Già in giornata Massimiliano Allegri aveva detto chiaramente che uno tra Matri e Osvaldo sarebbe approdato a Torino, sponda bianconera. Ma le vicende che vedono Osvaldo in collisione con l'Inter hanno velocizzato le trattative per l'arrivo dell'ormai ex attaccante del Genoa. A questo punto, invece, per l'italoargentino, già lo scorso anno alla Juve con conte, non ci sarà ritorno alcuno al Southampton. Un suo trasferimento in Inghilterra sarebbe solamente stato propedeutico a un suo passaggio in bianconero.

La Juventus, non va dimenticato, era sempre in forte pressing su Simone Zaza. Ma sia l'attaccante lucano, sia il Sassuolo stesso non vogliono mollare la presa. Zaza, dunque, indosserà, almeno fino al termine della stagione, la casacca neroverde.