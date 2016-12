Juve, è la settimana di Dani Alves

Giorni caldissimi sull'asse Torino-Barcellona. La Juventus ha una settimana di tempo per chiudere l'affare Dani Alves. Domenica 5 giugno, infatti, scade la clausola rescissoria unilaterale per cui l'esterno può liberarsi a paramentro zero. La trattativa è in dirittura d'arrivo perché il brasiliano ha già l'accordo con i bianconeri sulla base di un contratto biennale a 3,5 milioni di euro a stagione. C'è pure l'ok di Allegri.