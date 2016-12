Juve, è fatta per Mandzukic: 18 milioni all'Atletico

13:11 - Mario Mandzukic è un nuovo giocatore della Juventus. Beppe Marotta ha piazzato nel tardo pomeriggio di giovedì il blitz decisivo a Madrid e ha strappato il sì dell'Atletico Madrid con un'offerta di 18 milioni bonus compresi. L'attaccante croato, che avrà il difficile compito di non far rimpiangere Carlos Tevez, è già atteso a Torino nei prossimi giorni: lunedì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche. Firmerà un quadriennale.



La rivoluzione in attacco, però, non si fermerà qui: Zaza è a un passo dal ritorno, forse insieme a Berardi, che però il Sassuolo vorrebbe tenere per un altro anno.

Rassegnato a perdere Carlos Tevez, Beppe Marotta non è rimasto con le mani in mano e ha piazzato il terzo colpo del calciomercato Juve: dopo Dybala e Khedira, ecco Mario Mandzukic. L'attaccante croato lascia l'Atletico Madrid dopo solo una stagione, nella quale non è mai scattato il feeling con Diego Simeone. Non a caso, infatti, il tecnico argentino ha chiesto e messo le mani nei giorni scorsi sul connazionale Luciano Vietto (20 milioni al Villarreal e un contratto di cinque anni al giocatore).