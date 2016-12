Juve, è Dybala il dopo-Tevez 

15:30 - E' Paulo Dybala il grande obiettivo della Juve per il mercato estivo. Come racconta il nostro Paolo Bargiggia, infatti, negli ultimi giorni i bianconeri hanno intensificato i rapporti con i due agenti dell'attaccante argentino e in particolare quello italiano, Pierpaolo Triulzi, è stato a Torino ospite della Juve. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, è stato informato e lui stesso aveva confermato l'interesse di Marotta.

Insomma, la pista che porta a Vazquez è falta visto che il vero obiettivo per il dopo-Tevez è proprio Dybala. Le armi della Juve sono il gradimento del giocatore e del suo entourage e un contratto che scadrà già nel 2016. Proprio questo preoccupa Zamparini, che vorrebbe cederlo in un mercato pronto a sborsare più soldi, e ha dato mandato di muoversi in Premier League, dove pare che l'Arsenal si stia muovendo.