Juve, è caccia al centrocampista coi soldi di Zaza e Pereyra

Simone Zaza ha praticamente detto sì all'offerta del Wolfsburg e Roberto Pereyra è vicinissimo a vestire la maglia del Watford . Se le due operazioni dovessero andare in porto, la Juventus incasserebbe circa 40 milioni di euro , che sarebbero utilissimi ai bianconeri per prendere quel centrocampista che Marotta e Paratici continuano a cercare dalla partenza di Pogba . I nomi sono i soliti: Brozovic, Witsel, Matuidi e Isco.

Il nome che sembra essere in cima alla lista dei desideri dei dirigenti juventini è quello di Marcelo Brozovic, giocatore giovane e di talento che conosce già bene il nostro campionato e non avrebbe problemi di ambientamento, ma la nuova dirigenza dell'Inter, che pure sarebbe disposta a cedere il giocatore all'estero per circa 25/30 milioni (a Milano è in arrivo Joao Mario), non vuole assolutamente vendere il croato alla Juventus e rinforzare così la rivale più accreditata per la vittoria dello scudettto.

Un altro nome caldo è quello di Blaise Matuidi e dopo l'esordio del Psg in Ligue 1 le possibilità che il francese lasci Parigi sono molto aumentate: il nuovo tecnico Emery ha infatti schierato i suoi col 4-2-3-1 con Pastore trequartista, Motta-Rabiot in mediana e Matuidi in panchina. Di fatto con la scelta di questo modulo l'ex allenatore del Siviglia ha messo il centrocampista, che non può giocare trequartista e fatica in una linea a due, ai margini del suo progetto e quindi la Juve ha dato mandato a Mino Raiola per portare avanti la trattativa: lo scoglio difficile da superare resta quello del prezzo del cartellino, perchè il Psg chiede non meno di 35 milioni.

Più "economico" sarebbe invece l'approdo a Torino di Axel Witsel, che tra un anno va in scadenza di contratto con lo Zenit e per il quale Marotta e Paratici stanno lavorando da tempo contando sulla volontà del club russo di non perdere il belga classe 1989 a parametro zero la prossima estate.

Witsel potrebbe dunque essere il colpo last-minute della Juve, che però nelle ultime ore è tornata a pensare al talento del Real Madrid Isco, che ora Zidane non considera più incedibile. L'operazione è molto difficile perchè i Blancos valutano il giocatore circa 50 milioni di euro, ma i bianconeri proveranno a far abbassare le pretese degli spagnoli facendo leva sulla volontà del giocatore. Se il Real non dovesse cedere, scrive la Stampa, i bianconeri potrebbero fare un tentativo anche per l'ex interista Mateo Kovacic.