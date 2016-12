Juve: no al Manchester City per Bonucci

"Bonucci è uno dei miei giocatori preferiti da sempre", era il 23 febbraio quando Pep Guardiola, dopo la sfida con la Juve, rivelava il suo "amore calcistico" per il difensore bianconero. Ora il nuovo tecnico del Manchester City è uscito allo scoperto cercando di portarlo in Inghilterra. Offerta super, ma la Juventus non ha intenzione di cedere un pilastro della difesa. Allegri lo considera insostituibile e neanche il prossimo arrivo di Benatia farà cambiare idea dalla parti di Torino. In più c'è anche la volonta del numero 19, reduce da un ottimo Europeo, di restare per andare a caccia del sesto scudetto e della Champions League. Guardiola si dovrà rassegnare all'idea di non averlo nella sua rosa.