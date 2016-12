Juve, Dybala sul mercato? Arsenal e United ci provano

Il "caso" Dybala sembra essere arrivato anche alle orecchie dei club inglesi. Arsenal e Manchester United soprattutto. Secondo quanto riporta il Daily Star, infatti, approfittando del fatto che l'attaccante argentino non appare in questo momento un titolare inamovibile della Juventus, gli emissari di mercato inglesi a gennaio potrebbero già farsi avanti e tentare l'assalto per portare in Premier il gioiellino bianconero.