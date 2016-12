Juve, Dybala nel mirino del Real Madrid

Secondo quanto scrive il quotidiano catalano, il presidente del Real Madrid avrebbe parlato con persone dell'entourage dell'argentino, che avrebbero confermato l'intenzione di Dybala di lasciare Torino al termine della stagione per cercare la definitiva consacrazione in uno dei top club europei e seguire le orme di Messi, suo idolo.



L'indiscrezione rimette dunque in discussione il rinnovo di Dybala. Il contratto che lega l'argentino alla Juve scadrà nel 2020, ma nelle scorse settimane Marotta non ha smentito, né confermato, la volontà del club bianconero di provare a blindare il giocatore con un adeguamento: "Non abbiamo fretta per chiudere, lui ha un contratto lungo, ma è giusto riconoscere i meriti di questo ragazzo, premiando la sua crescita con un contratto adeguato anche per conservare i giusti equilibri all'interno dello spogliatoio", aveva detto il dg.



Sulle tracce di Dybala, costato 40 milioni, ci sono anche Bayern Monaco e Barcellona. Poco più di un mese fa, La Joya aveva però smentito le voci di un trasferimento in blaugrana, parlando a TyCSports.com: "I rumors sul Barcellona non hanno senso, sia perché il mercato è chiuso sia perché sono vicino al rinnovo con la Juve e non penso di andare in un altro club", aveva detto l'argentino, aprendo al rinnovo in bianconero. Ora però dalla Spagna arrivano nuove voci che vanno in senso opposto.