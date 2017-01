Juve, Dybala: "Dopo Doha ho passato un brutto periodo. Futuro? Voglio restare"

Il gol contro il Bologna dal dischetto per cancellare Doha, quello contro l'Atalanta per portare la Juve ai quarti di Coppa Italia. Paulo Dybala sta cancellando l'amarezza per il rigore fallito in Supercoppa: "Dopo Doha ho vissuto momenti difficili, non ho mai sbagliato rigori con la Juve e ho sbagliato quello più importante. Ho fatto della brutte vacanze". Sul futuro: "Si parla di offerte dalla Spagna, ma sono inesistenti. Voglio rimanere qui".