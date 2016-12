Juve, doppia missione tedesca: de Bruyne e Benatia

Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Mehdi Benatia . La Juventus , infatti, starebbe trattando in gran segreto per il difensore centrale del Bayern Monaco. Il marocchino, ex Roma, sarebbe intenzionato a lasciare la Germania dopo una sola stagione in cui ha faticato ad ambientarsi nonostante prestazioni di livello assoluto. I contatti tra il club bianconero e l'entourage del giocatore sarebbero frequenti, anche se sotto traccia.

L'ostacolo di ingaggio (3 milioni di euro a stagione) e cartellino (20 milioni) non sarebbe un grosso problema per la Juve che ha un bel tesoretto a disposizione grazie al lungo cammino in Champions League. Oltretutto arriverebbe un giocatore fatto e finito, e con esperienza internazionale, pronto per dare il cambio a un terzetto che ha fatto la sua storia, quello Barzagli-Chiellini-Bonucci, con i primi due ultratrentenni, in attesa di far crescere il giovane Rugani. Ma la missione tedesca della Vecchia Signora non si ferma a Benatia. Come anticipato da Paolo Bargiggia, infatti, Marotta e Paratici sono in corsa per Kevin de Bruyne. Il giovane centrocampista belga del Wolfsburg piace e non poco ai bianconeri, pronti a inserirsi in una sfida a tre con Bayern Monaco e Manchester City. Di sicuro il giocatore non rinnoverà il contratto che lo lega al suo attuale club e deve decidere il suo futuro. Da una parte c'è il Bayern dell'amico Goetze, che lo sta chiamando con forza, dove però farebbe tanta panchina. Dall'altra il City, disposto a dargli sicuramente più spazio. E la Juve? I bianconeri non possono permettersi offerte faraoniche, ma di sicuro de Bruyne potrebbe ritagliarsi in breve tempo un ruolo da titolare, viste anche le caratteristiche da esterno e non solo da centrale della linea mediana.