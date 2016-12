Juve, dopo Pjanic si stringe anche per Benatia

Allegri, più che un trequartista puro, ha chiesto alla società un centrocampista avanzato in grado di svolgere bene entrambe le fasi. Ecco perché il profilo di Pjanic è quello ideale ed è stato preferito a giocatori come Oscar e Isco. I soldi messi a bilancio per il bosniaco verranno compensati da quelli ottenuti dalla cessione di Morata, destinato a tornare al Real Madrid.



Per quanto riguarda la difesa, è ormai in dirittura d'arrivo l'affare con il Bayern Monaco legato a Benatia. Dopo l'acquisto di Hummels, i bavaresi sono pronti a liberare l'ex difensore della Roma, che sbarcherà a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.



Con la partenza di Morata e quella probabile di Zaza, in attacco i bianconeri andranno alla ricerca di un partner per Dybala e Mandzukic, . Impossibile arrivare a Ibrahimovic, che ha un ingaggio fuori portata, e a Cavani, che resterà al Psg, al momento non è in previsione l'acquisto di un top player: la volontà semmai è quella di puntare a giovani di grande prospettiva, come ad esempio Berardi.