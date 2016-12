Juve, dopo Mandragora ecco Bonazzoli

La Juve continua la sua campagna sui giovani e nel giorno di Rolando Mandragora, sta mettendo le basi per assicurarsi anche Federico Bonazzoli. Il giovane attaccante della Sampdoria arriva dall'Inter, che ha un diritto di riacquisto fissato in 9 milioni di euro. I nerazzurri, però, sembrano decisi a non esercitarlo, lasciando decadere l'opzione. E qui entra in scena la Juve, che avrebbe trovato in accordo per assicurarselo per la prossima stagione.