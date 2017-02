Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus starebbe continuando a monitorare la situazione di Mattia De Sciglio, che non ha ancora rinnovato con il Milan. Per il ruolo di terzino, c'è sempre Pol Lirola, attualmente in prestito al Sassuolo. Lo spagnolo potrebbe tornare alla base già nella prossima stagione, sebbene l'accordo con la società neroverde si basi su una permanenza in Emilia di due anni.