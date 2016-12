Juve, Dani Alves ha firmato

Dani Alves è ufficialmente un giocatore della Juve. L'esterno brasiliano è sbarcato a Torino per le procedure di rito. Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto: sarà bianconero fino al 2018 con opzione per una terza stagione a favore della società. Dani Alves aveva lasciato di prima mattina l'albergo in centro per raggiungere il JMedical, la nuova struttura sanitaria juventina, accolto al suo arrivo da un nutrito gruppo di tifosi.