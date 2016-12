Juve, Dani Alves a un passo: è pronto un triennale

Dopo le voci riguardanti un accordo con Mascherano , il mercato della Juventus si intreccia ancora una volta con il Barcellona . Secondo quanto riferito da "Cadena Ser", la Juve è a un passo da Dani Alves , con cui sarebbe già stato raggiunto l'accordo per un contratto di tre anni. Il brasiliano è legato ai catalani fino al 2017, ma può liberarsi a parametro zero. L'ufficialità potrebbe arrivare già settimana prossima.

La trattativa tra la Juve e Dani Alves è cominciata un mese fa e sarebbe ormai in fase di definizione, anche se il Barcellona ha smentito ogni accordo al Mundo Deportivo. I bianconeri, in ogni caso, sono a caccia di un'alternativa a Lichtsteiner e il brasiliano - giocatore esperto e di indiscussa qualità - sarebbe l'ideale per rinforzare una squadra che per l'anno prossimo ha espressamente dichiarato di voler puntare alla Champions League.