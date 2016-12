Juve: da Zaza, Pereyra e il tesoretto Coman i soldi per non mollare Witsel e Gabigol

Una rosa già stellare ma ancora da migliorare. Non solo coi soldi incassati dalla cessione di Pogba. La Juve cerca ancora un centrocampista di qualità e una punta di prospettiva: e allora ecco che i 21 milioni in arrivo dal Bayern per il riscatto di Coman (parola di Rummenigge, riscatto deciso e imminente), i 15 del Watford per Pereyra e i 25 del Wolfsburg per Zaza diventano preziosissimi. Obiettivi in mediana Witsel e Brozovic (più di Matuidi), mentre in avanti non è tramontata la pista Gabigol per cui però ora c'è però da fronteggiare non solo l'Inter ma anche il Manchester United di Mourinho.