Juve-Cuadrado, il ritorno è possibile

Sul suo profilo Twitter c'è ancora la foto della Coppa Italia vinta con la Juve. E i contatti con alcuni giocatori bianconeri sono continuati e continuano nonostante l'addio e il ritorno al Chelsea. Cuadrado non ha mai nascosto il desiderio di continuare la sua avventura a Torino nonostante la fine del prestito. Marotta e gli uomini di mercato bianconeri stanno lavorando in silenzio per accontentare sia lui che Allegri, che apprezza tantissimo le doti tecniche del colombiano, che lo scorso anno ha collezionato 40 presenze, con 5 gol. C'è da convincere il Chelsea e Conte, che l'ha tenuto in tribuna nella gara di esordio in Premier League contro il West Ham, vinto per 2-1: pronta un'offerta per un prestito oneroso ma secco fissato sui 3-4 milioni. Stessa formula dell'anno scorso ma a una cifra più alta. L'offensiva è partita.