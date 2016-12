Juve, Conte vuole Lichtsteiner

Stephan Lichtsteiner potrebbe essere il primo acquisto del nuovo Chelsea di Antonio Conte . L'attuale ct della Nazionale avrebbe chiesto espressamente ad Abramovich il laterale svizzero, che alla Juve è chiuso dall'arrivo di Dani Alves. Secondo il Sun, i Blues hanno messo sul piatto circa 15 milioni di euro e un contatto triennale per il calciatore che si è preso qualche giorno di tempo per riflettere.

Secondo il quotidiano inglese, Conte avrebbe garantito a Lichtsteiner un posto da titolare nel Chelsea, posto fisso che Allegri non può più garantirgli dopo l'accordo con Dani Alves.



Ma i Blues hanno messo nel mirino un altro giocatore bianconero: se la Roma non mollerà Radja Nainggolan, Conte avrebbe indicato in Stefano Sturaro l'uomo giusto per rimpiazzare il mancato arrivo del centrocampista belga.