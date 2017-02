JUVE, CONTATTI PER LEON GORETZKA

La Juventus sta pianificando il mercato in vista della prossima estate ed uno dei nomi più apprezzati è quello di Leon Goretzka, centrocampista dello Schalke 04. Il classe 1995 ha il contratto in scadenza nel 2018 e la società bianconera ne ha già discusso con gli agenti del tedesco ex Bochum. Il club di Gelsenkirchen chiede comunque 20/25 milioni per cedere il giocatore. Lo riporta calciomercato.com.