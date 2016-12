Juve, c'è il sì di Cavani: che attacco per Allegri!

Punti fermi, ad oggi almeno. Tevez resterà ancora un anno, i segnali sono abbastanza chiari. Da ultimo le parole di Allegri nella conferenza pre-Cagliari. Morata pure: il diritto di recompra del Real, per quanto ne dicano e scrivano in Spagna, può essere esercitato - al limite - solo nel 2016. Detto e sottolineato che la Juve sullo spagnolo non ha alcuna volontà di disinvestire. Dybala è praticamente preso: tra Marotta e Zamparini l'accordo è fatto. Va solo ratificato.



E poi Cavani: contratto fino al 2019 a 7.5 mln di euro a stagione. C'è l'ok del giocatore. C'è la volontà dell'uruguagio di tornare in Italia, c'è quella del Psg di sedersi attorno a un tavolo con la Juve. Anche per altro. Per chi? Pogba, ovviamente. Ma questo è un altro discorso. Al momento almeno. Diverso invece quello legato ad Ibra: ecco il vero, possibile, ostacolo per Cavani a Torino! Perché se lo svedese lascerà Parigi, e Raiola si sta muovendo per farlo, sarà allora più complicato per il Matador vestire il bianconero. Ma anche questo è un altro discorso.



Al momento, lo ribadiamo, i punti fermi sono questi: Tevez resta, Morata pure, Dybala è preso, Cavani ha detto sì.