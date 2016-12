Juve, Brozovic scala posizioni per il dopo Pogba

Per il 23enne croato l'Inter chiede 25 milioni di euro, mentre a Torino propendono per un prestito con diritto di riscatto. La Juve, però, sembra voler contare soprattutto sulla volontà del giocatore, al quale non dispiacerebbe certo giocare con gli amici e connazionali Mandzukic e Pjaca. Oltretutto l'imminente arrivo di Joao Mario sembra togliergli parecchio spazio e anche per questo le trattative per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2019, pare abbiano preso una piega tutta in salita. Insomma, potrebbero esserci grosse novità negli ultimi giorni, come fanno presagire le parole dello stesso agente di Brozovic, che da tempo sta mettendo pressione ai nerazzurri, nonostante Thohir non voglia certo rinforzare ulteriormente una Juve che pare già fuori portata, almeno in Italia.



La stessa Juve, che, contemporaneamente, è alle prese con la cessione di Simone Zaza. I bianconeri avevano da tepo accettato la proposta del Wolfsburg (25 milioni più bonus), ma bisognava convincere l'attaccante. Che, pare lo abbia fatto, visto che non è stato convocato per l'amichevole con l'Espanyol. Zaza ha deciso di volare in Germania per vedere i dirigenti tedeschi e parlare direttamente con loro. Sul tavolo c'è un contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro, ma sorpattutto la garanzia di giocare, cosa che Allegri non può assicurargli.