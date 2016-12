Juve, Braida chiama Pogba al Barcellona: "Vieni da noi"

"Paul, ti dò un consiglio: vieni al Barcellona". Così Ariedo Braida è uscito allo scoperto e ha chiamato Pogba in Catalogna. Il ds dei blaugrana ha già sondato il terreno con l'amico Marotta prima della finale di Champions League : "Ne ho parlato con lui. E' un giocatore importante, che piace a me e al presidente Bartomeu. Raiola è una persona intelligente, sa lavorare bene". La Juventus è avvisata, il Barcellona vuole Pogba.

Col mercato bloccato fino a gennaio per il Barcellona l'operazione potrebbe diventare realtà la prossima estate. Un'affare conveniente sia per i blaugrana che hanno intenzione di firmare subito un preaccordo, sia per i bianconeri che per il momento non hanno intenzione di vendere il centrocampista francese.

Braida, ospite in Gazzetta dello Sport, ha continuato l'affondo senza nascondersi: "Mi sembra un calciatore interessante, con grandi qualità, che potrebbe fare comodo a chiunque. E' normale che tutti lo vogliano. Ho parlato con Marotta, mi auguro che possa giocare con noi al Barcellona. Se dovesse scegliere una società, gli consiglio il Barça, una squadra e una società con un progetto pazzesco".

Ora è attesa la contromossa del Manchester City e del Psg per scatenare un'asta milionaria.