Juve, Bernardeschi nel mirino di Marotta

La filosofia della Juve, in particolar modo da qualche anno a questa parte, è chiara: si comprano solo grandi giocatori in grado di rinforzare la rosa e, allo stesso tempo, si va a caccia di giovani talenti, possibilmente italiani come ad esempio Caldara. In questo senso è da inquadrare il nuovo obiettivo del club bianconero, che - come riferito da La Stampa - ha messo nel mirino Federico Bernardeschi per la prossima stagione.